5 vrijwilligers zetten mee 'Tienenair'-netwerk op om fijnstof te meten 09 augustus 2018

Midden juni lanceerde Groen Tienen een oproep naar alle Tienenaars om, in opvolging van de CurieuzeNeuzen, mee een netwerk van fijnstofmeters uit te rollen. De bedoeling van dit 'Tienenair'-netwerk is om live te tonen hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in Tienen, op elk moment van de dag, elke dag opnieuw.





Uit de talrijke kandidaturen werden vijf Tienenaars geloot die nu gedurende minstens één jaar mee de Tiense luchtkwaliteit in kaart zullen brengen.





"We hebben deze fijnstofmeters zelf gefabriceerd en zorgen er nu voor dat ze hun gegevens allemaal automatisch doorsturen naar de website als open data", zegt initiatiefnemer en Groen-kandidaat Johan Laermans. "Zo kan iedereen live volgen hoe het gesteld is met het fijnstof. Vooral de resultaten over een langere periode zullen ons heel wat interessante informatie geven, zodat de stad ook gericht initiatieven kan nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren en te zorgen voor een gezonde leefomgeving voor de inwoners."





In een eerste fase zal het 'Tienenair'-netwerk bestaan uit 15 fijnstofmeters, zowel in het stadscentrum als in de deelgemeenten. "We willen graag iedereen die ingeschreven heeft bedanken voor de interesse", licht Groen-voorzitter John Vankeijenberg toe. "In deze eerste fase zijn we beperkt tot 15 meters, maar als zou blijken dat het interessant is om dit netwerk nog uit te breiden, zullen we zeker bekijken hoe we alle Tienenaars verder kunnen betrekken bij dit initiatief. Luchtkwaliteit is een zaak die iedereen aanbelangt. De negatieve gevolgen van fijnstof op onze gezondheid kunnen niet langer genegeerd worden." (KBG)