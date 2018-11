5 bestuurders lopen tegen de lamp Kristien Bollen

24 november 2018

19u56 0

Politie van de zone Tienen-Hoegaarden hielden in de nacht van vrijdag op zaterdag een alcoholcontrole. Op de hoek van de Goossensvest met de Mulkstraat in Tienen werden 135 bestuurders gecontroleerd. Eén van hen blies positief en kreeg een rijverbod van zes uur. Aan de Sint-Truidensesteenweg mochten 193 bestuurders blazen. Ook hier bleek een bestuurder onder invloed van alcohol en kreeg een rijverbod van zes uur. Eén bestuurder legde een positieve drugtest af; zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Aan de Leuvenselaan in Tienen bleken alle 32 gecontroleerden netjes Bob. En aan de Diestseteenweg bleken twee van de 22 bestuurders een glaasje teveel op te hebben en liepen een rijverbod van zes uur op.