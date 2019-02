450 senioren vieren Valentijn Christian Hennuy

12 februari 2019

S-Plus organiseerde in de Manège in Tienen een valentijnsbal met wel 450 senioren. Ere-burgemeester Marcel Logist was blij met de opkomst: “We zijn hier niet alleen met 450 mensen, maar daarvan hebben we een hele tafel, wel 80 mensen die van rusthuizen komen. Het doet ons vooral deugd dat we zien dat die mensen zo blij zijn dat ze eens buiten kunnen. Dat geeft een geweldig gevoel. Verder zien we hier veel senioren die zich amuseren. Dansen en gezellig samenzijn dat is wat ze nodig hebben. Iedereen krijgt bij het buitengaan nog een pakje Tiense suiker cadeau, en aan tafel kregen ze gebak”. Ook Nele Daenen topvrouw van sp.a was present. Zij dankte de begeleiders en het verplegend personeel van de rusthuizen die de uitstap voor hun patiënten mogelijk maakte. “Valentijn is het feest van de geliefden. Het is belangrijk dat mensen tegen elkaar zeggen dat ze elkaar graag zien”, aldus Nele. S-Plus heeft nog heel wat activiteiten dit jaar. Op zaterdag 30 maart organiseren ze een jogging aan het Houtemveld om 15 uur, op 11 april is er een S-Plus dansnamiddag in Boutersem, en op 18 mei een S-Plus dansnamiddag met Johnny Solo in Oplinter.