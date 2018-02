37% bestuurders te snel in binnenstad 23 februari 2018

02u39 0 Tienen Vrijwel de hele binnenstad is sinds april zone 30 geworden. Die omschakeling ging gepaard met een sensibiliseringscampagne en wordt duidelijk aangegeven bij het binnenrijden van de stad. Toch blijkt uit snelheidscontroles dat 37% te snel reed.

In een centrum zoals dat van Tienen, met smalle straten en vaak eenrichtingsverkeer, is het niet altijd evident om alle weggebruikers harmonieus op elkaar af te stemmen. Daarom besliste het stadsbestuur in april 2017 om in de binnenstad een zone 30 in te voeren. Zo'n maatregel heeft uiteraard alleen effect, als hij ook nageleefd wordt. Daarom vinden er regelmatig snelheidscontroles plaats. Tijdens de maanden december en januari hield de lokale politie elf controles waarbij 1.682 voertuigen gecontroleerd werden. 62,4% overschreed de wettelijke tolerantiemarge van 36 km/uur niet. Bij 27,9 % werd een snelheid van 37 tot 45 km/uur opgetekend, 9,7 % reed sneller dan 45 km/uur. Bij drie bestuurders werd het rijbewijs ingetrokken. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 73 km/uur en werd in de Veldbornstraat geregistreerd.





De overtreders staat een fikse boete tot 152 euro te wachten.





(KBG)