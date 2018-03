2PK-geitje is nog lang niet dood CITROËN-GARAGE CQS VIERT 70STE VERJAARDAG VAN ICONISCH MODEL VANESSA DEKEYZER

13 maart 2018

02u40 0 Tienen De schattige 2PK-geitjes van Citroën vieren dit jaar hun 70ste verjaardag. De CQS garage voor klassieke Citroëns in Tienen wil dit jubileum niet zomaar voorbij laten gaan en nodigt iedereen op 25 maart uit op de opendeurdag om kennis te komen maken met deze speciale klassieker.

De 2PK werd geboren in de geest van Pierre Jules Boulanger, de toenmalige hoofdman van Citroën, halverwege de jaren '30 van de vorige eeuw. Hij wilde een personenwagen bouwen die vier inzittenden kon vervoeren en die laag in productiekost en verkoopprijs was. Zijn plan bleef door de Tweede Wereldoorlog echter lange tijd slechts bij een idee. Pas in 1948 rolde uiteindelijk het eerste exemplaar van de 2PK van de band. Al snel werd de 2PK, die in de Vlaamse volksmond liefdevol 'geitje' werd genoemd, razend populair. Meer dan vijf miljoen exemplaren ervan werden verkocht. De productie werd uiteindelijk stopgezet in 1990, maar dat wil niet zeggen dat de 2PK onder de stoffige bladzijden van de geschiedenis is bedolven. Integendeel, want ook vandaag is de 2PK nog erg populair onder autoliefhebbers. Sommigen van hen hebben hun passie voor 2PK zelfs omgezet in hun beroep.





Zo ook Dieter Pétré, oprichter en zaakvoerder van CQS restauratiegarage voor Citroën oldtimers.





"Ik was van kindsbeen al gefascineerd door klassieke Citroëns", vertelt hij. "En vooral door de 2PK, want met deze wagen werd er een soort revolutie in de automobielindustrie op gang getrokken. Er kwam een wagen op de markt op maat van het 'gewone volk': een degelijke, praktische auto, aangepast aan het plattelandsleven en tegelijk betaalbaar voor een groot publiek. Nu 70 jaar later is de 2PK populairder dan ooit."





Configurator

Tijdens de opendeurdag kan je ontdekken hoe de restauratie van de 2PK en andere klassieke Citroënmodellen verloopt en kan je via een online configurator experimenteren met deze wagens. Wie wil, kan ook een bezoekje brengen aan de showroom, waar een aantal mooie 2PK'tjes en andere Citroën oldtimers te koop staan. Mensen die liever zelf aan hun ideale wagen bouwen en nog op zoek zijn naar onderdelen, kunnen die dag terecht in het nieuwe magazijn van Citroparts.





"Sta je na afloop te popelen om zelf eens in een geitje rond te rijden, dan kan je langsgaan bij de stand van Wow-Routes, waar je informatie krijgt over het huren van een 2PK'tje", zegt Dieter. "Wow-Routes heeft al sinds 2008 een verhuurpunt in het Hageland voor toeristische belevingen met 2PK'tjes. Voor de gelegenheid kun je ook deelnemen aan een wedstrijd om een gratis rondrit te winnen."





Verrassing

Tot slot is er nog een verrassing voor wie meer van snelheid houdt.





"CQS Group heeft al sinds enkele jaren een project lopen waarbij in een living lab oude Citroëns tot racewagens omgebouwd worden en op de opendeurdag kun je één van deze racewagens komen bewonderen", maakt Dieter bekend. "Met deze wagen wordt onder meer deelgenomen aan de 24 uur 2CV en C1 racing in Spa-Francorchamps. Het project, dat in samenwerking met de K.U. Leuven georganiseerd wordt, heeft als doel om onderzoek naar de bouw van duurzamere wagens te ondersteunen en tegelijk om zo ook een stukje geschiedenis levend te houden."