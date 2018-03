25 mensen leren met defibrillator werken 23 maart 2018

Sinds december vorig jaar hangt er een AED-toestel aan de ontmoetingscentra van Oorbeek en Houtem. Dit betekent dat er nu één hangt aan alle ontmoetingscentra in Tienen. Er komen dit jaar nog toestellen bij aan de Tiense scholen. In Oorbeek namen25 mensen deel aan de opleiding om te leren werken met de automatische defibrillator. Michel Evers van het Kommiteit Oorbeek Dorp: "Op een totaal van 200 inwoners is 25 deelnemers toch een mooie opkomst. De mensen konden naar de namiddag - of de avondcursus komen en kregen een opleiding van 3 uur."





(HCH)