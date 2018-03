215 bezwaarschriften tegen vliegclub 27 maart 2018

"Naar aanleiding van het indienen van onze nieuwe milieuaanvraag werden opnieuw 215 bezwaarschriften, met veel onwaarheden, ingediend tegen De Wouw, een club die al 87 jaar gehuisvest is op het Tiense vliegveld in Goetsenhoven. Niet alleen onze clubleden, maar ook veel omwonenden vinden dit spijtig", aldus voorzitter Theo Stockmans van De Wouw op het jaarlijkse ledenfeest van de vereniging. "Onze milieuvergunning loopt tot 27 december van dit jaar. Midden december vorig jaar werd een nieuwe milieuvergunning ingediend bij de stad Tienen. Een uitspraak door het Tiense schepencollege mag over enkele weken verwacht worden. Maar wij hebben het volste vertrouwen in de Tiense beleidsmensen", aldus Stockmans. De Wouw heeft vorig jaar 30.000 euro uitgegeven aan geluidsarme knalpotten en een vierbladschroef en de landingscircuits werden aangepast. "Met deze investeringen hoopten wij voor een groot deel tegemoet te komen aan de verzuchtingen van onze tegenstanders. Helaas", besluit Stockmans. (HCH)