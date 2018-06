20ste editie Hagherock 27 juni 2018

Vandaag, woensdag 27 juni, wordt voor de 20ste maal het festival 'Hagherock' georganiseerd op de site Ten Haghedorne van het instituut MM Delacroix in Hakendover. Dit festival waar zowel personen met een beperking als andere festivalgangers welkom zijn, rekent op 1200 aanwezigen. "Dit jaar hebbben wij artiesten uitgenodigd die in de Hagherock-geschiedenis van de afgelopen twintig jaar werkelijk een meerwaarde betekenden. Zo zullen Yves Segers, Lisa Del Bo, Sam Gooris, Pat Krimson en De Romeo's eens te meer van de partij zijn. Uiteraard zal ook onze eigenste 'Bempt Band' zijn beste beentje voorzetten. Maureen van Ketnet en de Helden doet de presentatie", aldus Evy Devroye, samen met Liesbet Fierens en Riet Vandenwijngaert organisator van dit festival. Het festivalprogramma start om 10.30 uur en er zal een echt festivaldorp staan, met acrobaten, steltenlopers, ballonnenplooiers, een kookworkshop, fotoshoots, volks- en kermisspelen, een haartooi- en schminkstand, een lounge en snoezelhoek, ijsjes, en een suikerspinnenstand. Info: www.stichtingdelacroix.be of 0498/50.02.19 (HCH)