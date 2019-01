2,7 miljoen euro voor 600 extra studenten secundair onderwijs vdt

21 januari 2019

Op 19 oktober 2018 besliste de Vlaamse Regering om 150 miljoen euro te investeren in extra plaatsen op school in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode van 2019-2021. De capaciteitsmonitor van het departement onderwijs spreekt voor het Tiense Secundair Onderwijs van een tekort aan 900 plaatsen tussen nu en 2026. Voor scholen op het grondgebied van Tienen wordt er 2,7 miljoen euro voorzien om de schoolcapaciteit te verhogen. “Deze gelden zullen evenredig verdeeld worden tussen VIA Tienen en het Atheneum Tienen die elk een project ingediend hebben om de capaciteit te verhogen met ongeveer 300 leerlingen per school”, zegt algemeen directeur VIA Tienen, Tom Sevenants. “Na goedkeuring van de projecten zullen er de komende jaren 600 leerlingen extra school kunnen lopen in het secundair onderwijs Tienen. De projecten moeten nog wel goedgekeurd worden door het departement onderwijs.”