18 van de 1044 bestuurders onder invloed 11 juni 2018

De zomerse Bob-campagne werd dit weekend afgetrapt en dat betekende natuurlijk ook in het Hageland tal van controles. De meeste bestuurders waren op de hoogte van de aangekondigde acties en bliezen negatief. De PZ Tienen-Hoegaarden controleerde in de nacht van zaterdag op zondag liefst 520 bestuurders op de Westelijke ring, Altenaken, de Leuvenselaan en de Sint-Truidensesteenweg. Twee van hen hadden de wettelijke limiet overschreden en kregen een rijverbod van drie uur. Zeven bestuurders liepen een rijverbod van zes uur op en ééntje kreeg een onmiddellijke intrekking voor 15 dagen.





Rijverbod van zes uur

Ook de PZ Hageland controleerde die dag 524 bestuurders aan de Hoeledensebaan in kortenaken, de Steenweg op Kortenaken in Geetbets en de Leuvensesteenweg in Tielt-Winge en Bekkevoort. Drie bestuurders kregen een rijverbod van drie uur en vijf voor zes uur.





