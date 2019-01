18 maanden cel voor gsm-dieven KAR

21 januari 2019

15u40 0 Tienen De twee gsm-dieven die vorig jaar in maart inbraken in de Proximuswinkel in Tienen zijn veroordeeld tot 18 maanden cel. Cornel-Florin L. en Gabriel T. maakten 18 gsm’s buit en twee iPad’s maar het duo werd genekt door de bewakingscamera.

Via een rolluik aan de achterkant van het pand in de Leuvensestraat braken ze op vrijdag 23 maart 2018 omstreeks 23 uur binnen. Volgens uitbater Peter De Bondt ging het om drie mannen maar slechts twee van hen werden berecht. Uit de vitrinekast in de winkel stalen ze negen iPhones en twee iPad’s. Uit de opslagruimte namen ze oudere modellen van het merk LG en Sony mee. Alvorens in te breken hadden de daders een verkenningsronde gedaan. Door het vergelijken van de camerabeelden konden twee Roemenen voor de rechter gebracht worden. Al daagde alleen Gabriel T. op zijn proces. Volgens de rechter werd er “vakkundig” te werk gegaan. Ze veroordeelde beiden tot 18 maanden cel. Aan het slachtoffer moeten ze een kleine 10.000 euro terugbetalen.