18 gemeenten starten regionaal loket voor kinderopvang Tom Van de Weyer

24 maart 2019

13u48 0 Tienen De intercommunale Interleuven lanceert een digitale loket voor kinderopvang, samen met 18 gemeenten in Vlaams-Brabant. Dankzij de nieuwe website kunnen ouders makkelijker een beschikbare opvangplaats vinden. Zes gemeenten in het Hageland doen mee.

Het decreet kinderopvang bepaalt dat elke gemeente verplicht een lokaal loket moet hebben. Interleuven startte in 2015 met de uitbouw van een regionaal georganiseerd loket. Op de website kunnen ouders het aanbod bekijken in de 18 gemeenten van opvang voor baby’s en peuters (0 tot 3 jaar) maar ook schoolkinderen. Je kan er een aanvraag voor opvang registeren. Door de informatie te bundelen krijgen ouders beter zicht op de opvangmogelijkheden. De nood aan opvang wordt geregistreerd en gekoppeld aan het aanbod.

Tienen en Tielt-Winge zullen het systeem de komende maand uitvoerig testen voor het wordt uitgerold in de andere gemeenten. Tegen het einde van dit jaar moeten de digitale loketten in alle deelnemende gemeenten operationeel zijn. In juni zal dit gebeuren in Scherpenheuvel-Zichem, Diest en Bekkevoort en in augustus in Glabbeek.

Je kan het loket hier raadplegen: www.kinderopvanginmijnbuurt.be