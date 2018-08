17de Hagherun 24 augustus 2018

Op zaterdag 25 augustus is er de 17 de Hagherun of een rondrit van 100 kilometer met bewoners van het Instituut MM Delacroix, en andere personen met een beperking. De start is voorzien om 10 uur in Hakendover en de terugkeer is voorzien rond 17 uur.





De mindervaliden nemen plaats in zijspan-moto's, trikes, jeeps, en cabrio's. In totaal zijn een 100-tal voertuigen voorzien. (HCH)