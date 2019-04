15-jarige fietser aangereden Kristien Bollen

01 april 2019

17u34 0

In de kattenstraat in Tienen is vanochtend rond 8.15 uur een 15-jarige fietser aangereden door een wagen. De 15-jarige W.C. uit Tienen kwam hierdoor ten val en raakte gewond aan de enkel en pols. Hulpdiensten brachten het slachtoffer over naar de spoedafdeling van het ziekenhuis in Tienen voor de nodige verzorging en verdere controle. De bestuurder van de Peugot 2008, de 64-jarige W.M. uit Tienen, bleef ongedeerd.