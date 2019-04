15.000 bezoekers verwacht voor paardenprocessie Christian Hennuy

18 april 2019

10u07 31

Paasmaandag 22 april is een hoogdag voor Hakendover met de vermaarde internationale paardenprocessie en paardengalop. “Het is al acht jaar geleden dat de weersverwachtingen zo schitterend waren en we weten dat we bij mooi weer meer dan 15.000 bezoekers aantrekken. Heel het dorp zal overspoeld zijn. Maar we hebben voldoende medewerkers om alles in goede banen te leiden. En er zijn ook voldoende gelegenheidscafés”, lacht Johan Dewolfs, verantwoordelijke van het Processiecomité. De processie gaat op Paasmaandag uit rond 11 uur na de eucharistieviering en de zegening van de veldvruchten en paardengalop op de Tiense Berg vindt plaats rond 11.45 uur.

Het is de 30ste maal dat het levend retabel in de processie mee stapt, namelijk de uitbeelding van de stichting van de kerk met de drie Vrome Maagden, en de 13 arbeiders die de kerk bouwden, waarvan er één God zelf was. In het levend retabel stappen een 200-tal mensen mee, terwijl er bij de Nederlandse Broederschappen 500 bedevaarders verwacht worden. Verder zijn er nog een 100-tal mensen voorzien in het klassieke deel van de processie en een 200-tal bij de gastverenigingen, zoals harmonies, gildes en vendelzwaaiers. Daarna volgen de bedevaarders en de paarden. Maar het exacte aantal toeschouwers op het veld is steeds moeilijk te schatten. “We hebben ook nog een 30-tal begeleiders bij de processie, allen voorzien van een walkietalkie. Zij zorgen ervoor dat de groepen in de juiste volgorde lopen, of dat de mensen niet tussen de taferelen lopen. Verder zijn er nog een 25-tal politieagenten present, en we hebben mensen van de Federale politie voorop, te paard”, aldus Johan Dewolfs.

“Het stemt ons tevreden dat we zien dat de jongere generatie en ook de inwijkelingen onze traditie mee helpen verder zetten. We hebben geen enkel probleem om medewerkers en vrijwilligers te vinden. We hebben wel extra geadverteerd om nieuwe ruiters en paarden naar Hakendover te krijgen, en dat schijnt te lukken”, aldus Dewolfs.

In de middeleeuwen was Hakendover al een bedevaartsoord. Het beeld van de Goddelijke Zaligmaker dat in de processie bij goed weer mee uitgaat, dateert uit 1330, en het houten retabel in de kerk, dat de stichtingslegende uitbeeldt, uit 1405. “De mensen kwamen al in de middeleeuwen naar Hakendover voor de veldvruchten en de gezondheid van mens en dier. Dat de kerk aan God zelf is opgedragen, wekte de belangstelling van de Nederlanders, omdat zij geen processies op de openbare weg mochten houden. Vandaar de aanwezigheid van de Broederschappen. Ook het feit dat deze processie alle symbolen van de landbouw verenigt, trok hen aan. De mensen kwamen indertijd hierheen met paard en kar. De Botermolen uit Keerbergen leent ons trouwens oud landbouwmateriaal uit om de stichtingslegende uit te beelden”, besluit Johan Dewolfs.

Heel het paasweekend is er kermis in Hakendover vanaf de zaterdag tot de dinsdag na Pasen. Maar Paasmaandag met de processie wordt het hoogtepunt. Dit jaar wordt de processie voorgegaan door Marc Fierens, de Abt van Averbode. In totaal zijn er 9 gelegenheidscafés en 1 vast café klaar om de massa op te vangen. Want na de processie gaat het feest door.