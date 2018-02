135.000 euro plattelandssubsidie voor ontwikkeling Z.O.E.T. 21 februari 2018

02u25 0

Het Autonoom Gemeentebedrijf Tienen ontvangt van Europa een subsidie van 135.000 euro voor de ontwikkeling van Z.O.E.T. Om de hele productie van suiker in de suikerstad nog extra in de kijker te zetten, wordt het huidige Suikermuseum tot een bezoekerscentrum met cafetaria en streekshop omgevormd. Het wordt een bezoekers- en historisch expertisecentrum over landbouw, landschap, innovatie en erfgoed met vaste en wisselende thematentoonstellingen. De totale projectkost bedraagt 269.100 euro.





In september moet het nieuwe bezoekerscentrum openen.











(SPK)