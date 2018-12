13.838 euro voor goede doelen Christian Hennuy

08 december 2018

Goetsenhoven for Life(GFL) reikte op de kerstmarkt in Huize Nazareth in totaal 13.838 euro uit aan drie goede doelen. “We hebben dit bijeengehaald door een heel jaar activiteiten te organiseren als ‘Popeye gaat op reis’, het GFL weekend met Goetrock en de Goetrun, een Gospeloptreden en nu ook de kerstmarkt. We werkten samen met Huize Nazareth en OC De Koepel”, aldus Philippe Holsbeekx van GFL. Volgende goede doelen kregen steun: Halaai Xale een vzw met een schoolproject in Gambia, De Schommel Tienen, een vzw die de ouders met vragen in de regio ondersteunt bij de opvoeding van hun kinderen, en de Klaproos, een initiatief in Huize Nazareth, een organisatie die aan stervensbegeleiding doet.