11-jarige fietser lichtgewond bij aanrijding 23 augustus 2018

02u24 0

In de Rietstraat in Tienen werd een 11-jarige fietser aangereden. Dinsdagavond om 21 uur reed hij samen met twee andere jonge fietsers aan de linkerkant van de weg. Autobestuurder H.M. (49) uit Tienen kon in een bocht twee fietsers ontwijken, maar E.L. uit Tienen belandde op de motorkap. Hij werd lichtgewond aan de knie en werd naar het ziekenhuis gebracht. (VDWT)