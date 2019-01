1000 gezichten van MS Christian Hennuy

17 januari 2019

Van zondag 20 januari tot zondag 3 februari loopt in de tentoonstellingsruimte van CC De Kruisboog aan het Sint-Jorisplein, de tentoonstelling ‘1000 gezichten van MS’. MS kan zich op verschillende manieren manifesteren. Het gaat om een fotoreportage over de verschillende verschijningsvormen van MS waarbij twaalf mensen gedurende een bepaalde periode gevolgd zijn. Dit kan men komen ontdekken aan de hand van verschillende fotobanners. De tentoonstelling wordt georganiseerd door het comité Oost-Brabant van MS-Liga. De tentoonstelling is open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 17 uur, en op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. Gratis toegang. Info: 016/82.13.15