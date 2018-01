1.600 euro boete voor rijden onder invloed 20 januari 2018

Een 27-jarige vrouw uit Tienen is in de politierechtbank veroordeeld tot een boete van 1.600 euro, de helft effectief en 15 dagen rijverbod. De vrouw werd op 19 februari, net als in 2015, betrapt op het rijden onder invloed. Ze vertelde de rechter hoe ze veel privé-problemen had gekend. "Maar ze is niet meer de vrouw van toen want ze is ondertussen mama geworden", trad haar advocaat haar bij. De rechter sprak de geldboete voor de helft met uitstel uit gezien de vrouw haar financiële situatie. (KAR)