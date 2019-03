“Zelfs de politie die ’s nachts patrouilleert, is een trouwe klant van onze fruitautomaat” vdt

07 maart 2019

Fruitbedrijf Vanhellemont heeft een eerste fruitautomaat geplaatst in het Tiense, namelijk aan haar gloednieuwe streekwinkel aan de Hamelendreef. “We hebben er nu Jonagold, Jonagored, Conférence, Pinova en Granny Smith in zitten”, vertelt Gert Vanhellemont. Maar de automaat bevat ook kleine flesjes sap van 20 centiliter. “Onze ervaring in Meensel leert ons dat elk uur van de dag goed is om een stukje fruit te eten en dat daar ook nood aan is om er op elk uur van de dag aan te geraken. Mensen die in shiften werken, chauffeurs en vertegenwoordigers die langsrijden maar niet veel tijd hebben om de winkel binnen te komen, zelfs de politie die ’s nachts patrouilleert, zijn trouwe klanten van de automaat in Meensel. En op zondag merken we ook steeds een piek in de verkoop. Blijkbaar doet men dan graag een zakje fruit in om de werkweek te kunnen starten. Met de kleine flesjes sap mikken we op de talrijke wandelaars en fietsers.”