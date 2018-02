"Zaterdag ideaal voor carnavalsstoet!" BEZWAREN HANDELAARS KUNNEN PRET NIET STUITEN OP 49STE EDITIE CHRISTIAN HENNUY

12 februari 2018

02u33 0 Tienen Onder een stralend winterzonnetje reed de carnavalsstoet van de Ridders van Brunengeruz voor de 49ste keer uit. Of het feest na al die jaren van zaterdag naar zondag moet verschuiven zoals handelaarsvereniging Kwixx voorstelde? "Nee hoor, hou de stoet op zaterdag! Dat is altijd zo geweest en moet altijd zo blijven", klonk het eensgezind bij de organisatoren, toeschouwers én handelaars.

De Tiense binnenstad liep zaterdagnamiddag vol met duizenden toeschouwers voor de 49ste carnavalsstoet. In de aanloop naar het volksfeest kwam heel wat protest vanuit de hoek van de handelaars, meer bepaald van koepelvereniging Kwixx. Zij stelden voor om de stoet naar zondag te verhuizen, anders zouden mensen hun valentijnsinkopen elders doen, waardoor de Tiense handelaars heel wat inkomsten zouden mislopen.





Op veel steun kon hun voorstel blijkbaar niet rekenen. Sonja Asselberghs, Gildenmeester van de Tiense reuzengilde vatte het mooi samen. "Wij openen de stoet met onze vier reuzen, Jan, Mie, Tiske en Nieke, met in totaal een zestal groepsleden. We zijn fier dat we nog steeds de eerste stoet van Vlaams-Brabant zijn, we zijn fier op Tienen en wij volgen de Ridders van Brunengeruz", aldus Asselberghs. Ook de foorkramers begrijpen niet waarom de stoet plots naar zondag zou moeten verhuizen. "De dag veranderen kan niet, omdat de kalender vastligt. Bovendien betekent een stoet op zaterdag ook een goede kermisdag voor ons", aldus voorzitter Steve Severeyns.





Kapper Carl uit de Oude Leuvensestraat is al jaren begaan met carnaval. "Het is de laatste keer dat de kapperszaak hier open is, want in juni verhuizen we naar de Broekstraat, wat ook op het parcours van de stoet ligt", zegt hij. "Als kapper heb ik absoluut geen last van al dat feestgebeuren. Misschien moet er wel eens samengezeten worden om carnaval een boost te geven. Het zou bijvoorbeeld leuk zijn als de scholen zouden meedoen".





"Minder klagen"

Hetzelfde geluid bij Mia Style in de Nieuwstraat, een zaak in handtassen en lederwaren: "Problemen met de optocht hebben we niet, al wordt de stad misschien wel wat vroeg afgesloten."





De familie Christiaens, die zaterdag zoals elk jaar trouw op post was, begrijpt wel dat sommige handelaars het vervelend vinden. "Maar de mensen moeten eens wat minder klagen. De stoet is altijd op zaterdag geweest. Waarom daar nu plots commentaar op geven?"





Praalwagens

De 49ste carnavalseditie werd opnieuw een schot in de roos. De Ridders van Brunengeruz schouwden de troepen aan de hoek van de Wolmarkt. Trikers en motoren van Café chez Nous uit Grimde trokken met een doodskist door de stad. De Vrolijke Vrienden van Café De Zon kozen voor musketiers. "We bestaan al jaren, maar we waren even gestopt. Nu zijn we aan een tweede leven toe met onze groep", aldus Ingrid Houx. De Hoeksketiers van café 't Hoekske hadden 45 mensen verzameld op en rond hun bonte praalwagen. Opvallende groepen waren nog de Blauwe Garde uit Bekkevoort, een praalwagen met kinderfiguren uit Houtvenne, groepen uit Leuven, Hasselt, Hélécine en een indrukwekkende trein van CV Halfweg Scherpenheuvel.