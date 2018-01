"Wij willen ook een compensatie" 31 januari 2018

02u29 0 Tienen De Watergroep maakte zopas bekend dat er een compensatie in de maak is voor de getroffen gezinnen in Kortenaken, Landen, Linter en Zoutleeuw, die het langer dan gepland moeten stellen met hard water als gevolg van de renovatie van de onthardingsinstallatie in het waterproductiecentrum van Zoutleeuw. "Dat is allemaal wel mooi, maar de Tienenaar wordt dag in dag uit met hard water en alle gevolgen daarvan geconfronteerd", reageert Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V).

"Hard water kan door kalkaanslag immers schadelijk zijn voor huishoudelijke toestellen. Als burgemeester van Tienen vind ik het discriminatie dat er met ons geen rekening wordt gehouden: zowel in Tienen als in Hoegaarden, Boutersem en Lubbeek hebben we al jaren hard water. Onze toestellen hebben het jaar in jaar uit hard water te verduren. Kunnen wij dan ook schadegevallen indienen? Onze regio betaalt tenslotte even veel voor het harde leidingwater. Het wordt dus hoog tijd dat hier ook geïnvesteerd wordt in een onthardingsinstallatie! Momenteel staat dat op de planning voor 2022 en 2023, maar we dringen er bij De Watergroep er sterk op aan dat dit project versneld wordt zodat de hele Tiense regio onthard water krijgt."





Compensatie voor vertraging werken

"De compensatie die we betalen aan de klanten die bevoorraad worden vanuit Zoutleeuw is er niet omwille van het hardere water op zich want het water dat wij leveren, beantwoordt perfect aan de drinkwaternorm", reageert Kathleen De Schepper, woordvoerder De Watergroep. "Deze compensatie wordt toegekend omdat de doorlooptijd van de renovatiewerken langer duurt dan oorspronkelijk aangekondigd . Daardoor hebben we ook onvoldoende beschermende maatregelen gecommuniceerd en hebben onze klanten meer hinder ondervonden van kalkafzetting dan we bij de start van de werken konden inschatten. We werken op langere termijn aan de levering van onthard water voor de regio Tienen, maar dit zal pas vanaf 2025 het geval zijn." (VDT)