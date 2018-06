"Wij komen niet tussen in afbakening festivalterrein" 25 juni 2018

02u27 0 Tienen Raadslid Bart Thomas (sp.a) stelde op de gemeenteraad de vraag of er tijdens Suikerrock opnieuw hoge zwarte dranghekkens voor de lokale horeca geplaatst worden.

"Dat er in het verleden al heel wat geschillen zijn geweest tussen de organisatie van het festival en de lokale horeca is geen geheim, maar wanneer die geschillen ook zichtbaar worden voor de festivalbezoeker, ben ik van oordeel dat de stad moet ingrijpen." Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) antwoordde dat het openbaar domein tijdens het festival ter beschikking wordt gesteld aan Suikerrock, die mag doen wat ze wil binnen de grenzen van de openbare veiligheid en orde. "Wij komen niet tussen in de afbakening van het festivalterrein." (VDT)