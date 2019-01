“Werk alstublieft eens verder aan perron 4!” Nele Daenen (sp.a) wil dat de stad de druk op de NMBS opvoert Vanessa Dekeyzer

15 januari 2019

12u28 0 Tienen Volgens sp.a Tienen wordende treinreizigers al jaren in de kou gezet door de NMBS. “Dagdagelijks nemen in het station van Tienen 4.000 à 5.000 pendelaars, net als ikzelf, de trein richting werk in Brussel, Leuven of elders”, zegt gemeenteraadslid en fractieleider Nele Daenen. “En ik bewonder die duizenden pendelaars, die dag in dag uit serieus in de kou gelaten worden.”

“Elke dag moet iedereen 400 à 500 meter door weer en wind om op perron 4 te geraken”, legt Nele Daenen uit. “Dit perron ligt er al maanden erbarmelijk en onafgedekt bij met nauwelijks twee schuilhokjes waar telkens ongeveer vijf mensen in kunnen schuilen. Dat is een stad als Tienen, waar niet enkel Tienenaars dagelijks de trein nemen, maar ook mensen uit de hele regio, echt onwaardig. In tijden waar men het openbaar vervoer tracht te promoten, is dergelijke situatie voor mij ondenkbaar.”

De werken aan het station zijn ondertussen al meer dan vier jaar aan de gang. “En de laatste maanden lijkt het wel alsof er gewoon niets meer gebeurt”, stelt Nele Daenen vast. “Volgt de stad dit wel voldoende op? Het is ongehoord dat men vanuit de stad aan de ene kant wel communiceert over de ‘ijzeren toren’ aan de voorkant van het station, maar dat het langs de andere kant windstil blijft over de werken en de huidige toestand in het station, terwijl net daar de pendelaars dag in dag uit echt mee geconfronteerd worden.”

“Ook de plannen om de parking betalend te maken werden door ons als eerste in december in de pers aangekaart”, gaat Nele verder. “Met de huidige toestand van het station, de intentie om openbaar vervoer te promoten, het feit dat men nog op geen enkele manier mobiliteitsonderzoek heeft gedaan, men op geen enkele manier flankerende maatregelen heeft genomen, is dit eigenlijk ongepast op dag van vandaag. We zijn blij dat deze problematiek recent door onze burgemeester en door burgemeesters van omliggende gemeenten ook eindelijk werd opgepikt.”