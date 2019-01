“Welk nut heeft dit eigenlijk?” vdt

22 januari 2019

17u55 0

De mensen die vandaag de bus namen aan de halte van de Vierde Lansierslaan in Tienen vroegen zich eigenlijk af waarom hier een bushokje werd gezet. “Dit heeft toch geen zin wanneer er geen zijpanelen worden voorzien. Bij regen of sneeuw is dit totaal onbruikbaar. We zullen er maar eens mee lachen zeker?”