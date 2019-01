“We kunnen zeker spreken van een geslaagde Wintermagie in Tienen” Vanessa Dekeyzer

04 januari 2019

15u48 0 Tienen Wintermagie in Tienen gaat haar laatste weekend in. Met gemiddeld duizend bezoekers per dag spreken de organisatie en de stad van een succes. “Of er volgend jaar opnieuw een schaatspiste komt, hangt af van de financiële middelen en van de voortgang van de werken op de Grote Markt”, aldus schepen van Evenementen, Gijsbrecht Huts (N-VA).

Wintermagie in Tienen stak dit jaar in een nieuw kleedje. Rond de schaatspiste werden er namelijk enkele leuke kermisattracties opgesteld, naast een aantal drank-en eetstandjes. Alles samen vormde dit een sfeervol kerstschouwspel. Op 7 december werd het startschot van WinterMagie gegeven. “Het openingsweekend en de daarop volgende week vielen een beetje tegen met het slechte weer”, zegt uitbater Steve Severeyns van S&D Events. “En met slecht weer bedoel ik regen. Door de wind belandde de regen bovendien op de ijspiste, wat voor natte toestanden zorgde. Maar daar hebben we een mouw aangepast door enkele extra zeilen te plaatsen.”

Vanaf week 2 vonden steeds meer bezoekers de weg naar de ijspiste. “En dat waren vooral Tienenaars”, ondervond Steve. “Zo hadden we dagelijks bijvoorbeeld scholieren uit het Tiense op bezoek, in totaal meer dan duizend. We merkten bovendien dat heel wat mensen uit Tienen hun kinderen lieten schaatsen en intussen zelf de stad introkken om kerstinkopen te doen.”

Vooral de weekends, met op kop het weekend van de kerstmarkt, waren topdagen voor de uitbaters van de ijspiste. “Maar ook Kerstdag was een topdag met heel wat toeristen van buiten Tienen, zelfs uit Nederland. En ook de afgelopen week kregen we meer ‘buitenlanders’ op bezoek, zoals een groep Engelsen, die Brussel bezocht en in combinatie een mooie ijspiste in de buurt zocht en vond in Tienen.”

Op zondag 6 januari wordt een feestelijk einde gebreid aan Wintermagie in Tienen en worden alle inwoners tussen 10.30 en 12.30 uur op de Grote Markt uitgenodigd voor een Nieuwjaarsdrink. “Vanaf deze editie zorgt een deelgemeente voor een lekker drankje en animatie. Oplinter bijt de spits af als gastgemeente”, aldus schepen Huts. “Omdat het die dag ook Driekoningen is, wordt er voor de kinderen iets extra’s voorzien. Wie verkleed als een koning naar de Grote Markt afzakt, ontvangt een stempelkaart. Hiermee kunnen ze deelnemen aan een leuke Driekoningenworkshop en een gratis ritje maken op twee attracties. Bij het inleveren van de stempelkaart krijgen ze bovendien een minitoteman mee naar huis.”

Het is dan ook meteen de laatste kans om te glijden op de ijspiste. S&D Events biedt de hele dag kortingen aan voor de schaatsbaan en de attracties. Om 18 uur sluit Wintermagie in Tienen de deuren.