"We hebben hier nog veel plannen" FRUIT VANHELLEMONT NEEMT BOOMGAARDEN EN WINKEL REYNAERTS OVER VANESSA DEKEYZER

30 augustus 2018

02u24 0 Tienen Vanaf 1 september start Fruit Vanhellemont met de verkoop van appelen, peren, sappen en honing in de loods van het vroegere fruitbedrijf Reynaerts aan de Hamelendreef. Na die sluiting in april nam Vanhellemont de loods over. Tegen het najaar komt er een winkel met hoeve- en streekproducten.

Eens de oogst start, zakken heel veel mensen traditioneel af naar de loods Reynaerts aan de Hamelendreef voor verse appelen en peren. "We hoorden van klanten bij ons in Meensel dat er toch heel wat vraag bestond om dat zo te houden, ook nu wij de loods overgenomen hebben", vertelt Gert Vanhellemont. "De winkel is nog wel niet gerealiseerd, maar we starten nu toch al de verkoop van appelen en peren op. Iedereen kan bij ons terecht op weekdagen van 10 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur op weekdagen, behalve op dinsdag. In het weekend is de loods open op zaterdag van 10 tot 17 uur."





"Door de wisselwerking met de boomgaarden van Reynaerts achter de loods kunnen we nu ook een grotere variatie aan appelen aanbieden", gaat Gert verder. "Zo kan de Belgica nu ook in Tienen gekocht worden en de Pinova en de Welland in Meensel. De prijs van de appel zal dit jaar bovendien lager liggen dan vorig jaar. In 2017 zagen we een groot deel van onze oogst verloren gaan door de vorstschade, waardoor er een klein aanbod op de markt kwam en daar staat dan een hogere prijs tegenover. Dit jaar valt de oogst bijzonder goed mee, zowel van de appelen als van de peren. De peren zijn misschien wat kleiner, maar de kwaliteit, zoals in uitzicht als in smaak, is bijzonder goed."





Streekwinkel

De familie Vanhellemont heeft nog meer plannen met de loods aan de Hamelendreef. "De stad heeft onze bouwvergunning zopas goedgekeurd, dus we kunnen eerdaags starten met de bouw van onze streekwinkel", kondigt Gert aan. "De voorste muur van de loods zal afgebroken worden en plaats maken voor vitrineglas, zodat de klanten een inkijk in de zaak hebben. Wat we gaan aanbieden? Een ruim assortiment aan streek-en hoeveproducten. De verkoop hiervan loopt bij ons in Meensel heel goed. Je merkt dat de trend om rechtstreeks bij de boer aan te kopen, in de lift zit. Her en der duiken er dan ook hoevewinkeltjes op. Dat is logisch, als je weet dat de kwaliteit van het product veel beter is wanneer je het rechtstreeks bij de producent gaat halen, dan wanneer het nog tal van omzwervingen moet maken voor het in de winkel belandt."





"Onze winkel in Meensel-Kiezegem behouden we ook voor alle duidelijkheid", zegt Gert. "Veel mensen stellen die vraag. Het zal ongetwijfeld druk worden om op twee locaties aan de slag te gaan, maar we vinden wel onze weg." Producten online bestellen, kan ook nog steeds. "De klant kan dan kiezen om deze ofwel in Meensel of in Tienen te komen afhalen."