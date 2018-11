“We blijven brood aan huis leveren met de post” vanessa dekeyzer

19 november 2018

13u57 0

Bakkerij ’t Pistoleeke in de Leuvensestraat zet haar samenwerking met Bpost verder voor de levering van brood en patisserie aan huis. “Het aantal bestellingen via postbedeling is misschien niet gigantisch groot, maar ik heb er wel een aantal klanten bij die in grote volumes bestellen”, zegt Kim Menten. “Het aantal online bestellingen is door het hele Bpost-verhaal ook sterk toegenomen.”

Een klein jaar geleden werd de samenwerking tussen ’t Pistoleeke en Bpost in gang gezet. “Doel was om online kopen extra te promoten en mensen te bereiken, die door het fileleed aan de Vesten de binnenstad willen vermijden”, zegt Kim Menten. “Ik denk zeker dat we in dit opzet geslaagd zijn. Alle soorten brood, chocolade en snoepjes en lekkernijen zoals zelfgebakken speculaas werden aan huis of in een afhaalpunt van Bpost geleverd. Gemiddeld kregen we een vijftal bestellingen per maand binnen voor zo’n levering. Dat is niet bijster veel, maar we hebben wel enkele nieuwe klanten kunnen bereiken, meestal zelfstandigen. Zo is er een bioboer uit Hamoir die regelmatig een grote hoeveelheid brood via Bpost bestelt. Dat is voor die man makkelijk werk, want dit neemt geen tijd in beslag en hij heeft de plaats op te stockeren.”

De leveringen komen normaal tijdig aan, tenminste als Bpost werkt. “We hebben gelukkig altijd een plan B”, zegt Kim. “Zo hebben we ook pakketjes met DPD kunnen versturen. Ik heb het voordeel dat ik een zeer flexibel verzendcontract heb. Alles gaat via sendcloud.be en zij hebben meerdere verzendpartners. Zo kan ik makkelijk van verzender verwisselen in geval van een staking zoals onlangs bij Bpost.”

’t Pistoleeke zag door de stunt vooral de online bestellingen via de website van de zaak toenemen. “Die mensen komen hun bestelling dan zelf op het afgesproken moment afhalen”, legt Kim uit. “Zo mogen we toch rekenen op een 500-tal bestellingen per jaar. Dat is toch niet weinig. En ook het Beedrop.be-verhaal werkt duidelijk. Ook dit is een online gebeuren, waarbij de klanten hun bestelling bij de aangesloten handelaars kunnen ‘droppen’. Alle producten komen in één centraal depot, van waaruit ze gratis bij de klant geleverd worden. Het systeem is nog maar recent actief en nu al wordt een tweede leveringsdag in het Tiense ingelast.”