"We barsten uit onze voegen" 'T PRIEELTJE VRAAGT MINISTER VANDEURZEN OM EXTRA SUBSIDIES VOOR NIEUWBOUW VANESSA DEKEYZER

31 mei 2018

02u32 0 Tienen Minister Jo Vandeurzen (CD&V) was gisteren te gast in 't Prieeltje, een centrum voor kinderen en jongeren met een ernstige meervoudige beperking. Het centrum is dringend toe aan uitbreiding, en daarvoor is een investeringsdossier ingediend bij de overheid. "Maar we hopen nog extra subsidies bij de minister te bekomen", zegt directeur Marijke Vananroye.

't Prieeltje staat sinds 1985 in voor ontwikkelingsstimulerende activiteiten en therapieën, zoals logopedie, kinesitherapie, muziektherapie, voor kinderen die omwille van de ernst van hun beperking niet of nog niet naar het buitengewoon onderwijs kunnen gaan. "We zijn gestart met vijf kinderen en minder dan vijf personeelsleden in het oude gemeentehuis en jongensschool in de Hollestraat", vertelt Marijke. "Toen was het gebouw groot genoeg. Vandaag biedt 't Prieeltje samen met de gesubsidieerde personeelsleden schoolvervangende en schoolaanvullende dagopvang aan achttien cliënten aan en we willen naar 20 gaan. Het gebouw barst uit haar voegen en is volledig onaangepast, zeker in deze tijd van zorg op maat."





968.000 euro

Vorig jaar diende 't Prieeltje dan ook een investeringsdossier in voor een nieuwbouw voor 20 kinderen. "We hebben vandaag maar een erkenning voor 14 plaatsen. Dat betekent dat we via de overheid 60 procent subsidies bekomen voor een nieuwbouw op basis van die 14 plaatsen", legt Marijke uit. "Maar we doen meer, want we willen 20 kinderen opvangen, maar die extra ruime moeten we dan zelf financieren en dat is ongeveer 968.000 euro. We vragen nu aan de minister om te bekijken of er geen extra gelden kunnen vrijgemaakt worden."





't Prieeltje is erg graag gezien in de streek en kan dan ook rekenen op heel wat vrijwillige hulp en op giften van lokale bedrijven en serviceclubs. "Die steun is vooral bedoeld voor de aankoop van materiaal, wat ook zeer nodig is, want de kinderen hebben, door de ernst van hun beperking, heel veel orthopedisch materiaal nodig om voldoende kwaliteit van zorg te kunnen blijven garanderen." Minister Vandeurzen was onder de indruk van hetgeen 't Prieeltje doet en het engagement van directeur Marijke in het aantrekken hulp en steun. "Jij mag altijd voor mij komen werken", zei de minister grappend. Marijke ziet dat wel zitten. "Maar wel op voorwaarde dat jij onze nieuwbouw financiert", kaatste ze lachend de bal terug. De minister belooft alvast het dossier ernstig te bekijken. "Dit is zeker een van de prioriteiten in ons beleid", aldus Vandeurzen. "Het centrum doet er alvast goed aan om een uitbreiding van de erkenning aan te vragen, zodoende dat extra subsidies kunnen bekomen worden."