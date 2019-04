“Wat met de toekomst van het Keienhof?” vdt

12 april 2019

11u51 0 Tienen Gemeenteraadslid Jean Defau (sp.a) maakt zich zorgen over de toekomst van het OCMW-woonzorgcentrum Keienhof in Kumtich. Naar zijn gevoel wil de stad dit op termijn privatiseren. Schepen en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Ine Tombeur (N-VA) ontkent.

“We weten dat het Keienhof met zware negatieve cijfers kampt ”, zegt raadslid Defau. “En ik wijs hier niet met de vinger naar iemand, want alle OCMW-voorzitters hebben hun best gedaan om het woonzorgcentrum op een behoorlijke manier te exploiteren. Maar wat met de toekomst? Ik heb twee documenten gevonden in de notulen van het vast bureau van 12 en 19 maart. Een gaat over het voorzien van bijkomende ondersteuning voor het Keienhof in Kumtich, de naastgelegen assistentiewoningen Groenhof en de seniorenflats in de Houtemstraat. Hiervoor worden een aantal firma’s of dienstverleners aangeschreven. Het ander document is een prijsvraag voor een leefbaarheidsstudie. Naar mijn gevoel, en het is meer dan een gevoel, is men met de opstart van deze twee dossiers de markt aan het informeren. De melk wordt hier bij de kat gezet en ik vrees dus dat we langzamerhand het dossier van het Keienhof aan het privatiseren zijn. En dat vind ik jammer. Men moet zeker financieel ingrijpen, maar de stad moet er alles aan doen om dit wzc te behouden.”

“Het woonzorgcentrum Keienhof laat ons niet los”, reageert schepen Tombeur. “Er komen heel wat grote uitdagingen af op de stad, zeker op gebied van zorg. De cijfers van vorig jaar kunnen we niet zomaar naast ons neerleggen. We nemen nu de tijd om samen met professionals te bekijken hoe die cijfers er gekomen zijn en hoe we de situatie kunnen optimaliseren, om zo het tekort weg te werken en tegelijk de zorg te blijven garanderen. Ik ben blij dat de vorige directeur Roggen weer even wil bijspringen, wat ons de tijd geeft om op zoek te gaan naar een interimfunctie en tegelijk een analyse te maken over welke weg we willen uitgaan. Maar nogmaals, van de privatisering is zeker geen sprake.”