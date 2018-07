"Wat is het programma van de Vianderfeesten?" 28 juli 2018

Binnen veertien dagen vinden de Vianderfeesten plaats in Tienen. Op de gemeenteraad vroeg raadslid Patrick Grootjans (Tienen Plus) naar het programma.





"Het is vreemd dat wij daar tot op vandaag nog niets over mochten vernemen. Vroeger waren dit toch belangrijke feesten voor de stad? Maar het domein is blijkbaar niet meer zo'n prioriteit meer voor het stadsbestuur." Grootjans informeerde ook naar het budget voor de feesten en naar de exploitatie van de cafetaria. "Die is nog steeds gesloten, want er is geen uitbater, ondanks de belofte van de bevoegde schepen om hier voor de zomer een oplossing voor te vinden. Kunnen de mensen tijdens de Vianderfeesten wel een drankje nuttigen dan?"





Volgens schepen Gijsbrecht Huts (N-VA) is er geen reden tot paniek. "Op zondag 12 augustus zal de cafetaria open zijn! Wie de uitbating op zich zal nemen, kan ik nog niet zeggen. Ook op langere termijn zijn we druk achter de schermen bezig met het zoeken naar de geschikte uitbater voor de cafetaria." Schepen Huts kondigde ook aan dat er een feeëriek schouwspel met muziek zal zijn op en rond het water. De dienst evenementen leidt alles in goede banen. "Er is een budget van rond de 10.000 euro uitgetrokken hiervoor." (VDT)