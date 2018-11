“Wat gaat de stad vanaf 2020 nog kunnen realiseren zonder forse belastingsverhoging?” vanessa dekeyzer

30 november 2018

16u29 0 Tienen Het Tiense stadsbestuur heeft het budget 2019 voorgesteld. En dat deed de wenkbrauwen bij de oppositie zwaar fronsen. “De financiële toestand van de stad is zeer zorgwekkend”, aldus Patrick Grootjans (onafhankelijk). “Neem daar nog de belabberde situatie van de OCMW-financiën bij en dan blijft er nog maar bitter weinig beleidsruimte over.”

In 2019 wordt de renovatie van het OC Hakendover voorzien voor een bedrag van 1,2 miljoen euro. De begraafplaatsen worden vergroend (300.000 euro), net als de binnenstad (100.000 euro) en de Noordelijke Vesten en de Hoveniersstraat worden heraangelegd (1,5 miljoen euro), maar de grootste hap uit het budget 2019 neemt de herinrichting van de Grote Markt, namelijk 7,4 miljoen euro. Na deze investeringen blijft de stad eind 2019 met een autofinancieringsmarge (AFM) van 109.000 euro, maakte schepen van Financiën Johan Dewolfs (N-VA) bekend.

De AFM geeft weer of de financiën van het bestuur op een structurele manier in evenwicht zijn en duidt aan of het bestuur in staat is zijn leningslasten te dragen met het overschot uit de gewone werking. “Die marge is dus zeer krap en is nog maar de helft van het cijfer dat nauwelijks elf maanden geleden voor eind 2021 werd verwacht”, weet Patrick Grootjans. “Wat gaat de stad vanaf 2020 nog kunnen realiseren zonder forse belastingsverhoging?”

“Een maand na de verkiezingen krijgen we deze financiële clash hier voorgeschoteld”, zegt fractieleider van sp.a. “De beleidsruimte is gelijk aan nul! Waar gaan de overige middelen gehaald worden voor de heraanleg van de Markt na 2019?” Die zal in totaal zo’n 11 miljoen euro kosten. “Zou het niet opportuun zijn, gelet op de toestand van de stadsfinanciën, een volledig nieuwe procedure op te starten voor een minder megalomaan en dus minder duur project?”, aldus Grootjans.

Niet alleen de stad, maar ook het OCMW, staat voor grote financiële uitdagingen. “Het is een jarenlange traditie dat beide budgetten samen op de gemeenteraad worden gebracht. Het is dan ook niet correct om deze nu op te splitsen, temeer omdat het OCMW-budget al begin november op het schepencollege werd gebracht en op de OCMW-raad werd goedgekeurd”, zegt Jean Defau (sp.a) boos.

De AFM bij het OCMW bedraagt eind 2019 nog amper 42.000 euro. “En dan is er in 2019 geen enkele investering voor het OCMW voorzien, zelfs niet de aankoop van een kast of een computer”, stelt raadslid Grootjans vast. Een grote verliespost bij het OCMW blijken de assistentiewoningen en serviceflats. Een groot deel hiervan staat leeg. “Heeft het OCMW hierin te veel geïnvesteerd? Of is er te veel concurrentie op de privémarkt?” De OCMW-voorzitter Bram Delvaux (Open Vld) kon hier wegens ziekte niet op antwoorden.

“Toegegeven, de autofinancieringsmarge eind 2019 is zeer krap”, aldus schepen Dewolfs. “Maar het zal aan het nieuwe bestuur zijn om dit te bekijken in het kader van het nieuw op te stellen meerjarenplannen 2020-2025.”