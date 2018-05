"Want ze steken het zelfs in brievenbus" TIENEN PLUS WIL SPEELWEIDES EN VUILNISBAKJES VOOR POEP KRISTIEN BOLLEN

08 mei 2018

02u25 0 Tienen Stadspartij Tienen Plus wil meer aandacht voor de viervoeters in de stad. Zo zou een hondenspeelweide in het centrum mogelijk moeten zijn. Maar ook meer aangepaste vuilnisbakjes om hondenpoep in te deponeren, zijn meer dan welkom.

Een hondenspeelweide heeft Tienen natuurlijk al. Maar die vind je aan het Schottepad langs de Gete, buiten het stadscentrum. Dat wil Tienen Plus graag anders zien. "Voor oudere inwoners die een hond hebben, is die weide niet altijd even gemakkelijk te bereiken", legt voorzitter Danny Puyneers uit. "En net voor deze mensen zijn hun dagelijkse wandelingetjes met hun viervoeter belangrijk. Geef hen dus de kans om naar een hondenspeelweide in het centrum van de stad te trekken. Er zijn voldoende locaties waar je zo'n weide kan inrichten. Denk bijvoorbeeld aan een deel van het Stadspark, het Martelarenplein, het Houtemveld,... Die hoeven echt niet zo groot te zijn als de hondenspeelweide aan het Schottepad. Plaats er een zitbankje, zorg voor wat watervoorziening zodat de viervoeters op warme dagen tijdig wat kunnen drinken,... Voorts stellen we ook voor dat er in het centrum plaspalen en vuilnisbakjes voor hondenpoep geplaatst worden. Heel wat mensen zien honden graag, maar de hondenpoep uiteraard niet. Niets waar je je zwaarder aan kan ergeren dan een achtergelaten exemplaar op het voetpad. We merken wel dat vele baasjes de poep netjes opruimen, maar dat plastic zakje dan ergens achteloos droppen omdat er nergens in de buurt een vuilnisbakje staat. Het kan zelfs nog erger. Zo werden er al poepzakjes in brievenbussen gedumpt. Zoiets kan natuurlijk niet, en vuilnisbakjes zouden al een grote hulp zijn om dit tegen te gaan."





Boetes

"Al zien we nog het liefst van al 'hondenpoepzuilen' verschijnen", vervolgt Danny Puyneers. "Daar kan je gemakkelijk zakjes hondenpoep in gooien, terwijl het dan weer veel moeilijker is om er gewoon huishoudelijk afval in te dumpen. Zo geef je sluikstorters geen kans. Anderzijds pleiten we er dan ook voor om - eens deze voorzieningen er zijn - streng op te treden tegen mensen die de regels niet naleven. Een eigenaar die de poep van zijn hond niet opruimt, kan dan gerust een gasboete van 250 euro krijgen. De stad moet een aangename plek zijn voor iedereen: met hond, zonder drol."