"Wanneer wordt er eens naar ons geluisterd?"

22 februari 2019

Een delegatie van Huis in de Stad, een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking, is vanochtend naar Brussel getrokken om te gaan protesteren tegen de gang van zaken in de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap. “Vandaag zijn er nog zoveel vragen en onduidelijkheden in de hervorming van die financiering voor volwassenen en nu wil de regering die ook invoeren voor jongeren. Pak eerst de huidige problemen aan”, zegt Hilde Van Goethem, directeur Huis in de Stad. “De essentie van de zaak is dat diegenen, die erin geslaagd zijn een dergelijk budget te ontvangen, er eigenlijk niet mee gebaat zijn omdat dit ontoereikend is en dus geen zorg op maat biedt. Er is ook bijzonder veel ongelijkheid in de toekenning van de budgetten. En dan is er nog de grote groep wachtenden op zo’n budget. Zij blijven met een ‘lege zak’ achter en dat levert soms schrijnende toestanden open.” Huis in de Stad is momenteel samen met nog heel wat andere voorzieningen in de regio, onder de koepel van de vzw trede, bezig met de opmaak van een open brief. “We hopen eindelijk wat gehoor te krijgen bij de overheid, want zo kan het echt niet langer”, besluit Hilde.