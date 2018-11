“Wanneer jongeren stomdronken in de goot belanden, is het tijd om ‘regeltjes’ te maken.” vanessa dekeyzer

30 november 2018

De stad Tienen keurde gisteravond haar nieuw fuifbeleid goed. Dat gebeurde nipt met zestien stemmen voor en 15 onthoudingen. Vooral het 'in is in, out is out'-principe werd het onderwerp van discussie. Volgens raadslid Bart Thomas (sp.a) zorgt dit voor een beperking van de vrijheid. Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) verloor haar geduld. "Wanneer jongeren stomdronken in de goot belanden, is het tijd om 'regeltjes' te maken."

De stad Tienen past haar reglement op fuiven aan om de overlast te beperken en de veiligheid te garanderen. Om alcoholmisbruik bij jongeren tegen te gaan moet er op de fuiven een ‘in is in, out is out’-systeem voorzien worden door de organisatoren. Fuivers krijgen zo niet meer de kans om elders drank te kopen en deze buiten op te drinken. “Maar wat als jongeren gewoon een luchtje willen gaan scheppen buiten of een sigaretje willen gaan roken? Moeten zij dan ook opnieuw inkom betalen?”, vroeg raadslid Bart Thomas op de raad.

“Nee, absoluut niet”, antwoordde burgemeester Partyka. “De jongeren kunnen in de zone rond de fuifzaal of feesttent zeker een luchtje scheppen, een sigaretje roken of iets eten aan een kraampje, als er eentje voorzien is, zonder opnieuw inkom te moeten betalen.” Maar een dergelijke ‘chillzone’ staat nergens in het reglement vermeldt, haalde Bart Thomas aan. “Voeg dit hier gewoon aan toe.” Maar op die vraag werd niet ingegaan.

“Ik snap niet waarom er zo moeilijk gedaan wordt over dit fuifreglement”, aldus Partyka, die haar geduld zichtbaar verloor. (red. En dat gebeurt zelden). “Wij zeggen duidelijk nee tegen comazuipen bij jongeren. Dit is een maatschappelijk probleem dat moet aangepakt worden. Dat vinden ook de jeugddienst, de jeugdraad, jongeren, fuiforganisatoren, buurtbewoners en de politie, met wie we in uitgebreid overleg zijn gegaan. Alle betrokkenen hebben bovendien een sensibiliseringscampagne opgestart met betrekking tot jongeren en alcoholgebruik. Zo zullen er vanaf december op fuiven spandoeken opgehangen worden met teksten zoals ‘Die extra pint maakt je geen grotere vent’.”