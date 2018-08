"Vooral hun snelheid is groot probleem" BEWONERS POLLEPELSTRAAT EN VOGELZANGSTRAAT ZIJN SLUIPVERKEER BEU KRISTIEN BOLLEN

17 augustus 2018

02u28 0 Tienen De bewoners van de Pollepel- en Vogelzangstraat zijn het sluipverkeer grondig beu. Niet alleen de vele onnodige wagens die door de straten rijden, maar vooral hun snelheid. Volgens de bange ouders waren er al vele gesprekken met de stad, maar telkens eindigde dat met loze beloftes.

Hoewel in zowel de Pollepelstraat als in de aansluitende Vogelzangstraat enkel plaatselijk verkeer is toegelaten, rijden er continu wagens door. Zelfs tijdens de rustigere vakantieperiode. "In één dag reden er hier maar liefst 1.500 auto's door. Dat is niet echt meer normaal", klinkt het.





Kristof Celis (34) en Sven Willems (41) houden hun hart vast telkens als hun kinderen buiten gaan spelen. "Tja, je kan ze toch niet de hele dag opsluiten? We houden wel altijd een oogje in het zeil, maar het zou anders kunnen. Het is hier nochtans 'uitgezonderderd plaatselijk verkeer'. Toch voor wie van de ring komt. Toch zijn er velen die hier doorrijden. Mensen die richting Glabbeek moeten, nemen vervolgens de Vissenakenstraat. Anderen mijden de uitrit van de Carrefour die uitkomt op de Ring, maar enkel in de richting van Leuven. Als je hier de sluipweg neemt, kom je uit op de Diestsepoort en kan je meteen beide richtingen uit."





Extra verkeersremmers

Voor bewoner Willy Deville (75) is dit geen nieuw probleem. "Ach, jaren geleden waren we hier al vragende partij voor. Er was zelfs een akkoord om de doorgang van de Pollepel- naar de Vogelzangstraat ongedaan te maken met paaltjes. Je zou dan twee doodlopende straten krijgen. De bewoners van de wijk vonden dat uiteraard niet erg. Maar voor een of andere reden is het er dus nooit van gekomen..." Nu wil de buurt dus bijkomende maatregelen. "Wat extra verkeersremmers zoals bloembakken of verkeersdrempels, dat zou geen overbodige luxe zijn", vindt Kristof Celis, die er pas in mei met zijn drie kindern kwam wonen.





Schepen van Mobiliteit Tom Roovers benadrukt dat er wel degelijk ingrepen gebeurd zijn. "Er geldt plaatselijk verkeer én zone 30. In samenspraak met de buurtbewoners is dit er gekomen. Jaren geleden was het ook al plaatselijk verkeer, maar dat werd afgeschaft. Op hun vraag is dit terug ingevoerd en bovenop kwam de zone 30. Ook dient een verhoogd kruispunt in de straat als verkeersremmer. Er zijn inderdaad mensen die de parking van de Carrefour verlaten via de parking van de Brico om niet verplicht via de ventweg richting Leuven op te moeten. Men had indertijd misschien beter waar die ventweg op de ring uitgeeft met de heraanleg een rotonde gemaakt. Maar dat was helaas voor mijn tijd en men zag het toen niet zitten."