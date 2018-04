"Vooral aantal werkloze 55-plussers valt op" TWEEDE JOBBEURS MOET MEER DAN 2.655 WERKZOEKENDEN HELPEN VANESSA DEKEYZER

20 april 2018

02u26 0 Tienen De regio Zuid-Oost Hageland telt vandaag meer dan 2.655 werkzoekenden. Om hen te helpen in hun zoektocht organiseerde de stad Tienen samen met de VDAB, Businessclub Tienen, Unizo en Voka voor de tweede keer een jobbeurs met 44 standhouders in de Manege.

Schepen van Economie Johan Dewolfs (N-VA) bevestigt deze stelling. "De werkloosheid in Tienen en de regio is nog veel te hoog met 7,2 procent of 1.167 werkzoekenden in Tienen en 2.655 in de regio Zuid-Oost Hageland. Hiermee zitten we twee procent hoger dan het arrondissement. Daartegenover staat een flink aantal vacaturesopen: 167 in Tienen en 323 in de regio. Er is dus veel werk aan de winkel."





Wat opvalt, is het hoog aantal kort- en middengeschoolden. "Hier ligt een enorme taak voor de VDAB, het volwassenonderwijs, regulier onderwijs en de werkgevers. Enkele Tiense bedrijven hebben het Vlaams decreet over duaal leren (een doorgedreven vorm van leren op een werkplaats) dat in werking treedt op 1 september 18, niet afgewacht en hebben deze opleidingstechniek samen met Tiense scholen al in praktijk gebracht."





Gisterochtend vond ook een schoolverlatersdag plaats voor meer dan 160 laatstejaars scholieren. Zij konden de jobbeurs al bezoeken als eerste kennismaking met de arbeidsmarkt en kregen een aantal opleidingsessies over solliciteren en de begeleidingsmogelijkheden om als jonge zelfstandige een zaak te beginnen. Maar ook heel wat andere werkzoekenden bezochten gisteren de jobbeurs. "Dit is zeker een goed initiatief", klonk het. "Je hebt enerzijds de gelegenheid om informatie in te winnen bij verschillende werkgevers en als je dat wil, rechtstreeks te solliciteren."





Talentenmarkt

"We weten dat het werk hiermee niet klaar is", zegt Walter Kestens, voorzitter van Voka Regio Tienen.





"Het Talentenplatform, waar zowel de stad als de VDAB, Taskforce en Voka elkaar ontmoeten, samen met tal van andere partners zoals het onderwijs, het OCMW en Unizo Tienen, organiseert in november nog een Talentenmarkt. En ook een project zoals WELT van Voka, dat de roep om geschikte werkkrachten bij Vlaamse bedrijven probeert te beantwoorden door werkzoekenden werkervarings- en leertrajecten in die bedrijven aan te bieden, loopt momenteel in Tienen. En dan is er nog de inzet van enkele werkgevers uit de regio, zoals het Heilig-Hart Ziekenhuis, Tiense Suiker maar ook Kim'sChocolates, die naarstig meebouwen aan projecten die inzetten op werk en tewerkstelling in onze stad en regio."