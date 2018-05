"Voor elk antwoord kwamen er meer vragen bij" RECONSTRUCTIE MOORD OP KAPSTER (24) VALT NABESTAANDEN ZWAAR KRISTIEN BOLLEN

25 mei 2018

02u50 0 Tienen In de Beauduinstraat in Tienen heeft gisteren de reconstructie plaatsgevonden van de moord op de 24-jarige kapster Julie Quintens. Een jeugdkennis bracht de vrouw eind vorige maand op gewelddadige wijze om het leven. De reconstructie heeft enkele dingen verduidelijkt, maar riep vooral nog meer vragen op.

Vrijwel meteen nadat Julie Quintens op vrijdag 27 april dood werd aangetroffen in haar huis in Tienen - omdat ze niet op haar werk opdaagde - en nadat uit de autopsie was gebleken dat ze met geweld om het leven gebracht was, wisten de speurders dat de dader uit haar naaste omgeving moest komen. Er waren immers geen sporen van braak: de jonge vrouw had hem zelf binnengelaten.





Voor de familie en nabestaanden was dit opnieuw een zéér moeilijk moment. De dader, die intussen bekentenissen aflegde, blijkt afkomstig uit dezelfde straat waar Julie opgroeide in Boutersem. Letterlijk op een steenworp van elkaar. Nadien knipte Julie zijn haar enkel keren in een kapperszaak in Roosbeek, waar ze stage liep. Vage kennissen dus. Eén vraag blijft echter hangen: waarom deed hij het?





Geen fysiek contact

De straat waar Julie woonde werd gisterenochtend vanaf negen uur voor de helft afgesloten. Agenten plaatsten herashekken en zeilen om en rond de woning om alles aan de ogen van kijklustigen te ontrekken. Niemand mocht een glimp opvangen. Pas in de late namiddag werden eerst de burgerlijke partij (vader, broer en partner van het slachtoffer) ter plaatse gebracht. Nadien volgden de experts, advocaten en uiteraard de dader. Vanaf het begin werd alles gefilmd: de betrokken partijen - op de dader na - volgden in verschillende wagens de beelden. Zo kwamen ze nooit fysiek met elkaar in contact. De familieleden werden eveneens bijgestaan door leden van slachtofferhulp.





Harde confrontatie

Meester Bart Belen, die de ouders van Julie vertegenwoordigde: "Zelf was ik eveneens aanwezig, net als de vader, broer en vriend van Julie. Vanwege het beroepsgeheim kan ik echter niet in deatil treden. De dader 'verleende' wel enige medewerking." De moeder van Julie kwam niet, zij kon de confrontatie emotioneel nog niet aan. Voor de aanwezige betrokkenen viel het hele gebeuren, ondanks de proffessionele begeleiding, héél zwaar. De dader heeft tijdens de reconstructie enkele vragen beantwoord. Helaas wierp elk antwoord meerdere - onbeantwoorde - vragen op voor de nabestaanden, ook al bekende hij de feiten. Tot nu toe is de belangrijkste vraag: waarom. Dit blijft een grote frustratie waarmee ze blijven zitten. Zelf zegt de dader tot nu toe 'het niet te weten'. Tja... Het is zeer slopend geweest, de visuele confrontatie. Ook zeer confronterend is dat zowel de familie als Julie de dader kennen. Weliswaar vaag. De volgende stap is de inzage in het dossier. Hopelijk brengt dit nog enkele antwoorden."