“Voor deze award verdient elke Hakendovenaar een pluim” vdt

14 februari 2019

09u32 0 Tienen Hakendover is uitgeroepen tot Buurt van het Jaar op het Gala van de Tiense Troeven. En daar zijn ze in het ‘dorp van de paardenprocessie’ bijzonder blij mee. “Hakendover is een dorp dat leeft, dankzij de inwoners en de vele verenigingen”, zegt Michel Lenaerts, die mee de prijs in ontvangst ging nemen.

Binnenkort is het weer zover. Op Paasmaandag 22 april staat Hakendover in rep en roep voor de befaamde internationale paardenprocessie, een traditie die in stand gehouden wordt door het processiecomité en tal van vrijwilligers, met de steun van de vele gelegenheidscafés. Naar bezoekersaantal is dit de derde grootste processie in België geworden. Maar Hakendover is meer dan deze processie, want het hele jaar door bruist dit dorp van de activiteit. “Hakendover is een dorp met vele verenigingen”, zegt Michel. “Zo heb je de fanfare, de Landelijke Gilde, de Sint-Sebastiaansgilde, de KLJ, de KVLV en noem maar op. Dat maakt dat er altijd wel iets te beleven valt. Vorig jaar organiseerden we de eerste editie van de Hakendoverse Feesten. Dit werd een succes dankzij de goede opkomst en de vele sponsors en dus konden we ons goede doel ook een mooie cheque overhandigen. De volgende editie is gepland op 3 augustus.”

Michel heeft sinds kort ook bij zijn thuis een café. “De Zaligmaker is elke zondag open. Jong en oud komt bij ons binnen, er wordt gediscussieerd en plezier gemaakt, iedereen is gelijk en wordt gewaardeerd en in tijden van nood staat iedereen er voor mekaar. Dat maakt het zo mooi en daarom zijn mijn vrouw en ik ons hart verloren in het mooie Hakendover. Voor deze award verdient elke Hakendovenaar een pluim, want elke inwoner maakt op zijn of haar manier van Hakendover een mooi dorp.”