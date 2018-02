"Voer statiegeld in voor plastic flessen en blikjes" 13 februari 2018

De stad Tienen heeft zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Op die manier wil ze samen met andere organisaties, bedrijven en lokale overheden de regering oproepen om statiegeld in te voeren voor plastic flessen en blikjes. De stad is ervan overtuigd dat deze maatregel zal leiden tot minder zwerfafval in de straten en bermen. (VDT)