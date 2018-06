"Vianderdomein lijkt wel brousse" SCHUTTERS EN VISSERS TREKKEN AAN ALARMBEL VANESSA DEKEYZER

22 juni 2018

02u50 0 Tienen De Koninklijke Balboogmaatschappij Willem Tell en de vissers trekken aan de alarmbel over de verwilderde indruk van het Vianderdomein. "Het terrein ligt er verloederd bij en wie iets wil drinken, is eraan voor de moeite, want de cafetaria is nog steeds gesloten", klinkt het. De stad laat weten dat de zoektocht naar een nieuwe concessiehouder niets opgeleverd heeft.

Afgelopen zondag bracht raadslid Patrick Grootjans (Tienen Plus) in het Vianderdomein een bezoek aan de nationale schieting van de Koninklijke Balboogmaatschappij Willem Tell, waaraan 45 schutters uit Aalst, Brussel en Tienen deelnamen.





"Wat ik daar meemaakte, tart elke verbeelding. Door de weigering van de stad om de sleutel van de cafetaria ter beschikking te stellen, hadden de deelnemers en toeschouwers geen degelijk onderdak en waren ze aangewezen op de 200 meter verder gelegen openbare toiletten in een chalet met gebroken ruiten. Gelukkig hadden de organisatoren voor wat tenten gezorgd."





Bij de Balboogmaatschappij betreurt men de gang van zaken. "We bestaan 175 jaar in Tienen. Het is jammer dat we niet meer erkenning krijgen."





Consequent

"De balboogmaatschappij kreeg geen toestemming omdat ook andere verenigingen met dezelfde vraag tot nu toe geen toestemming kregen om de cafetaria te gebruiken", legt schepen Gijsbrecht Huts (N-VA) uit. "We blijven consequent."





Die cafetaria blijft voorlopig gesloten. "Helaas heeft onze zoektocht naar een concessiehouder tot op heden niets opgeleverd, omdat het businessplan van de kandidaten absoluut niet voldeed aan onze eisen om er opnieuw een mooi familiepark van te maken", aldus schepen Huts. "We zoeken echter verder zodat de cafetaria op korte termijn toch open kan."





Dat zou ook goed nieuws zijn voor de vissers, die vandaag hun onderkomen hebben in een van de garageboxen op het domein.





Zelf oevers gemaaid

"We vragen toch ook wel wat meer onderhoud op het terrein", zegt Maurice Vanmechelen, verantwoordelijke van de vissers. "Het minigolfterrein is een woestenij, bomen liggen tegen de grond, netels en distels groeien weelderig en de brug is gescheurd."





"Ik heb zelf de oevers van de grote vijver wat gemaaid met het oog op de viswedstrijd van vorige zondag, maar dat kan niet de bedoeling zijn."





"Het is zeker niet zo dat we het domein zomaar laten verloederen", reageert schepen Huts. "Zo zijn we pas gestart met het scheren van de hagen en het wieden van onkruid rond de cafetaria. Het hooiland wordt gemaaid en het afvoeren van het maaisel na het drogen gebeurt volgende week. De technische dienst krijgt daarnaast ook de opdracht om de minigolfbanen opnieuw een beetje in ere te herstellen", besluit Gijsbrecht Huts.