'Valentrein' voor besparingspolitiek openbaar vervoer 15 februari 2018

02u40 0 Tienen Gisteren verzamelde Groen Tienen in alle vroegte aan het station om de treinreizigers te bedanken voor hun positieve keuze met een mooie Valentijnskaart.

Met deze 'Valentrein'-actie in meer dan 50 stations in Vlaanderen en Brussel brengt Groen de besparingspolitiek op het openbaar vervoer onder de aandacht. Pendelen hoeft geen Olympische discipline te zijn. Maar de Vlaamse en federale regering maakt het de trein- en busreiziger niet makkelijk. Ook in Tienen is de trein nemen momenteel een hele onderneming. "De herinrichting van de stationsomgeving en de perrons is een werk van lange adem en zorgt voor heel wat tijdelijke ongemakken", zegt lokaal voorzitter John Vankeijenberg. "Het afhalen van reizigers zorgt vaak voor chaotische toestanden op de toegangswegen. En bovendien zijn er te weinig parkeerplaatsen en fietsenstallingen aan het station. Dat veel mensen toch de trein blijven nemen in Tienen, kunnen we enkel maar toejuichen en zij verdienen dan ook een hart onder de riem." (VDT)