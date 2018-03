'Tiens Talent Innoveert' levert app voor de Alexianen Zorggroep op 02 maart 2018

02u58 0 Tienen De afgelopen twee dagen organiseerde de stad samen met Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen), de secundaire scholen en vier bedrijven (Beneo, Tiense Suiker, Citrique Belge en Zorggroep Alexianen), een uitdagend innovatiekamp 'Tiens Talent Innoveert'.

Een honderdtal jongeren van de derde graad secundair onderwijs van het GO! Atheneum Tienen, het Sint-Janscollege Meldert en de VIA Tienen ging in 20 teams de uitdaging aan om in 24 uur een creatieve oplossing te bedenken voor realistische problemen geformuleerd door vier Tiense peterbedrijven. "Beneo, Tiense Suiker, Citrique Belge en Alexianen Zorggroep Tienen engageerden zich om de jongeren te begeleiden. De teamleden kenden elkaar vooraf niet: het was dus belangrijk elkaar snel te leren kennen en efficiënt samen te werken", legt schepen van Lokale Economie, Johan Dewolfs (N-VA) uit.





Alexiapp

Aan het einde van de tweedaagse werden de projecten voorgesteld aan een jury, samengesteld uit topmensen van de vier deelnemende bedrijven. Het winnende team met Imke Van Cuyck, Hannelore De Pauw, Evelien Nolmans, Lars Ceulemans en Amber Vanneck bedacht onder het motto 'Werk rap met de Alexiapp', een app om de Alexianen Zorggroep Tienen sneller in contact te brengen met potentiële werknemers. Als beloning voor hun creatieve werk kreeg het winnende team een Movie & Meal Bongobon. Alle finalisten kregen een Sweet Tienen.kado ter waarde van 20 euro. "Onze werknemers zijn ons kapitaal, want ons product is goede zorg verlenen. Met dit innovatieve idee van deze jonge, enthousiaste bende kunnen we laagdrempelig en snel meerdere doelgroepen bereiken om onze vacatures in te vullen. De kans is reëel dat dit idee verder uitgewerkt wordt binnen onze werking," besluit Jill Hermans, directeur zorg van de Alexianen Zorggroep Tienen.





(VDT)