"Tienen heeft nood aan beleving" STAD PAKT OPNIEUW UIT MET LAATAVONDSHOPPING GRATIS PARKEREN OP BETAALPARKINGS VANESSA DEKEYZER

24 augustus 2018

02u30 0 Tienen Elke eerste vrijdag van de maand kan je voortaan avondshoppen in Tienen en dat gecombineerd met gratis parkeren op de betaalparkings van de stad. In het verleden werd er al geëxperimenteerd met laatavondshoppen, met wisselend succes.

"We merken vandaag dat het gedrag van de consument voortdurend verandert en dat aan een sneltempo", zegt schepen van Handel en Middenstand, Wim Bergé (CD&V). "De handelaars moeten daar zo goed mogelijk proberen op in te spelen. Met handelaarsvereniging Kwixx hebben we de perfecte partner om nieuwe initiatieven uit te rollen in heel de stad. Een nieuwigheid is de laatavondshopping, die we voorzichtig uitrollen de volgende vier eerste vrijdagen van de maand. Ik denk dat het wel eens een succes kan worden, omdat heel wat mensen door allerlei omstandigheden vaak overdag niet in de winkels geraken."





Eerste poging mislukt

In 2010 lanceerde Unizo Tienen een eerste avondshopping. Het concept sloeg niet echt aan en in 2015 stelde Kwixx nog na een bevraging dat er geen draagvlak was voor een dergelijk initiatief. "Maar Tienen heeft echt wel nood aan beleving", zegt huidig voorzitter van Kwixx Barbara Evrard. "Vandaar dat we de avondshopping ook gaan inkleden. Er zal rond thema's gewerkt worden en animatie zal niet ontbreken. We weten dat zo'n concept moet groeien, maar toch denken we dat dit nu het moment is om dit te lanceren. Tienen kent vandaag een grote aantrek van mensen van buiten de stad. Zij lijken de grootsteden wat beu te zijn en komen naar hier voor de persoonlijke bediening en de nog betaalbare parking. Dat is althans wat we horen bij onze klanten."





Wil de avondshopping werken, moet er een groot draagvlak zijn. In het verleden hielden te veel handelaars de deuren toch gesloten. "Ik merk dat de meesten voor het idee gewonnen zijn en meedoen", aldus Barbara.





Grote solidariteit

"Voor de ketens is het wat betreft personeelswetgeving moeilijker om deel te nemen, maar de uitbaters die zelfstandig werken, zijn wel enthousiast. Je voelt gewoon een grote solidariteit tussen de handelaars. Dat is ook te zien aan de samenwerking met de auto-handelaars, die naar goede traditie het eerste weekend van september hun VEGAP-autoshow hebben op de Grote Markt. Zij starten een dag vroeger om hun steentje bij te dragen aan het laatavondshoppen en de sfeer."





Dat wil ook wel zeggen dat de parkeergelegenheid op de Grote Markt op 7 september wat beperkt zal zijn. "Maar we voorzien dan voldoende randparkings en er zal een koetsier mensen van aan het station naar de Markt brengen", zegt schepen Lokale Economie, Johan Dewolfs (N-VA). "De andere edities van het laatavondshoppen, op 5 oktober, 2 november en 7 december, zal er gratis parking aangeboden worden en dat vanaf 15 uur."





Wel oppassen: in de blauwe zone moet je de parkeerkaart zetten en blijft de parkeerduur beperkt zoals anders.