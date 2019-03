‘t Pagadderke schenkt cheque aan MS-Liga vdt

27 maart 2019

Kinderdagverblijf ’t Pagadderke viert op 10 april haar dertigjarig bestaan. Karla Van Camp richtte de crèche in 1989 op in de Viaductstraat in Tienen en tot op vandaag doet ze haar werk met hart en ziel. Samen met haar collega’s hebben ze al 400 Pagadderkes verzorgd en grootgebracht. “Naar aanleiding van het dertigjarig bestaan, besloten we iets te doen voor een goed doel”, zegt Karla. “Zo hebben we zopas een cheque van duizend euro overhandigd aan de MS-Liga comité Oost-Brabant.”