't Klein Atheneum wint Grote Voorleesdag 01 maart 2018

De ouderkoepelverenigingen GO! ouders, KOOGO en VCOV hebben de Grote Voorleesdag voor ouders op school georganiseerd. Ouders werden uitgenodigd om te komen voorlezen op school. Ook BS GO! 't Klein Atheneum Tienen deed mee. "Er kwamen een heleboel ouders voorlezen in onze school", zegt directeur Anja Ginckels. "Er kwamen onder meer verhaaltjes uit prentenboeken aan bod, maar er werd ook via de computer en in allerlei talen gelezen." De organisatoren waren zo gecharmeerd door dit initiatief dat 't Klein Atheneum in de prijzen viel. De school ontving een mooi boekenpakket om de schoolbibliotheek mee aan te vullen.





(VDT)