’t Is gebeurd: onze dames bedwingen marathon van New York! Vanessa, Heidi en Petra zamelden al lopend geld in voor de Mediclowns Christian Hennuy

05 november 2018

10u44 0 Tienen Petra Floorizone, Vanessa Dekeyzer en Heidi De Bie hebben de marathon van New York tot een goed einde gebracht — en dat in een mooie tijd. Dat deden de Tiense dames ten voordele van de Mediclowns, een organisatie die zieke kindjes opvrolijkt.

“Een ongelooflijke sfeer, absoluut de moeite!” De eerste reactie van Vanessa Dekeyzer, journaliste bij onze krant, liegt er niet om. Zij legde de marathon af in een tijd van 4 uur, 18 minuten en 35 seconden. Voor ze naar New York vertrok, gaf ze ons al mee waarom ze precies wilde deelnemen. “Het lijkt me een fijne uitdaging”, klonk het toen. “Ik ben nu 38 jaar, dus lang moet ik hier niet meer mee wachten. Ik wil het gewoon zeker één keer in mijn leven gedaan hebben. Bovendien liggen de Mediclowns — het goede doel waarvoor we dit doen — me heel nauw aan het hart. Als journaliste heb ik al heel wat artikels geschreven over deze organisatie, met de hulp van verantwoordelijke Miel Mattheus.”

“Lopen is voor mij een verslaving”, pikt Heidi De Bie (45) uit Groot-Overlaar in. “Ik probeer vijf dagen per week aan sport te doen — zo fiets ik ook dagelijks naar mijn werk in Gasthuisberg. En als je een marathon als deze kan lopen voor zieke kindjes, dan is dat gewoon prachtig.”

Heidi, die als vroedvrouw in Gasthuisberg werkt en in bijberoep menopauzeconsulente is, leerde Vanessa via onze krant kennen. “Ik kwam in contact met haar toen ze een reportage maakte over mijn bijberoep”, legt Heidi uit. “Toen ik in de krant las dat Vanessa zou deelnemen aan de marathon van New York ten voordele van de Mediclowns, wilde ik ook meedoen.”

Heidi wist ook dat ze de uitdaging aan zou kunnen. “Ik had al twee keer de afstand van 42 kilometer gelopen, maar nog nooit tijdens een officiële wedstrijd”, vertelt ze. “Zo liep ik al eens van Tienen naar Keerbergen, waar mijn ouders wonen. Ik heb ook eens op m’n eentje een marathon gelopen, als steun voor een vriendin die tegen kanker vocht.”

Ook Petra Floorizone (50), echtgenote van schepen Jos Mombaers, bracht de marathon van New York tot een goed einde. Zij vervoegde de Tiense loopsters als laatste, en vroeg mensen om haar geen cadeaus voor haar verjaardag te kopen, maar wel geld te storten voor de Mediclowns.

Miel Mattheus, regioverantwoordelijke van de Mediclowns, is intussen een gelukkig man. “Onze dames hebben een schitterende prestatie geleverd”, zegt hij. “Uiteindelijk liepen er zo’n dertig mensen in truitjes van de Mediclowns mee in New York. Voor hen was het belangrijk dat er ook supporters meegereisd zijn. Wat de actie opgebracht heeft, weten we nog niet. De deelnemers gingen zelf op zoek naar sponsors, en heel wat geld werd rechtstreeks op de rekening van de Mediclowns gestort.”

De loopsters keren op 7 november terug naar ons land.