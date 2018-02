't College wordt bruisend centrum voor pop-ups LEEGSTAAND SCHOOLGEBOUW AAN BROEKSTRAAT KRIJGT NIEUWE BESTEMMING VANESSA DEKEYZER

21 februari 2018

02u35 0 Tienen Het leegstaande schoolgebouw 't College aan de Broekstraat krijgt tijdelijk een nieuwe bestemming als verzamelpunt voor starters en pop-up zaken. Het zal deze functie behouden tot de afbraak van het gebouw start. Er zullen een tachtigtal nieuwe woningen en appartementen op de site gebouwd worden. Brouwerij Hoplinter kwam tot een akkoord met eigenaar, het bisdom van Mechelen, om de uitbating tot in juni 2019 op zich te nemen.

Vijfduizend vierkante meter lege ruimte enerzijds en een bruisende goesting om te ondernemen anderzijds. Zo'n kans mag je volgens David Titeca van Brouwerij Hoplinter niet laten liggen.





"Toen burgemeester Katrien Partyka (CD&V) en Jo Foulon, directeur van de Academie Regio Tienen (ART), twee maanden geleden het idee opperden om 't College nieuw leven in te blazen, ben ik meteen mee op de kar gesprongen. De fantastische ervaring die Brouwerij Hoplinter beleefde met het pop up-café in Pand10 gaf zin in meer."





Costa Hoppa

Dat pop-upcafé verhuist nu dus naar de kapel van 't College.





"Voor deze editie slaan we de handen in mekaar met de initiatiefnemers van Costa Komma, de populaire zomerse pop-upbar op het binnenplein van de muziekacademie. Samen vormen we Costa Hoppa. Tijdens de zomermaanden kan je in de kapel komen genieten van gezelligheid en lekker bier", verklapt David.





Maar er zal vanaf 15 maart nog meer te beleven zijn op de Collegesite. Verschillende starters namen al contact op om hun ideeën te delen en daarvoor een lokaal te huren.





"Tot nu toe komt er al zeker een tapasbar en een klas voor theorielessen Aviation. Daarnaast zijn we in onderhandeling voor onder meer een kledingzaak, een veggierestaurant en een podium voor lokale artiesten. Ook Atelier X opent tijdens het weekend van 17 en 18 maart zijn open werkatelier in de oude klaslokalen."





Wie nog een idee heeft voor een pop-up, kan een ruimte huren voor amper 5 euro per vierkante meter. Dat is een mooie buitenkans vergeleken met de 'normale' huurprijzen. "Ik vind het belangrijk dat starters zich kunnen ontwikkelen zonder zich blauw te moeten betalen", aldus David. "Ook wat betreft de termijn van gebruik zijn we heel flexibel."