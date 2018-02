"Straten te smal om auto kwijt te geraken" INWONERS NIEUWE WOONWIJK VRAGEN DRINGEND EXTRA PARKEERPLAATSEN VANESSA DEKEYZER

09 februari 2018

02u49 102 Tienen De nieuwe woonwijk in de Vlierstraat, het Vroonhof en de Iepenstraat ziet er dan wel hypermodern uit, toch zijn de bewoners niet helemaal tevreden. De straten zijn er zo smal dat ze hun wagens nergens kwijt kunnen. De enige oplossing om voldoende doorgang te verzekeren? Foutief parkeren op de berm of het voetpad. "Met boetes tot gevolg", klinkt het. "Er moeten dringend méér parkeerplaatsen komen."

Een aantal bewoners van de woonwijk trekken aan de alarmbel en stapten naar gemeenteraadslid Bart Thomas. "Ook ik heb met mijn eigen ogen vastgesteld dat de straten er te smal zijn", zegt Thomas. "De huiseigenaars kunnen hun wagen wel parkeren op hun oprit, maar van zodra ze vrienden of familie op bezoek krijgen, rijzen er problemen. Vooral de bewoners van de appartementen die slechts één of sommigen zelfs geen parkeerplaats hebben, geraken hun wagens nergens kwijt."





Als oplossing werden er een achttal parkeerplaatsen extra voorzien ter hoogte van het Vroonhof. "Maar dat is veel te weinig!", reageert Bart Thomas. "In een brief aan de bewoners beloofde het stadsbestuur destijds nog een tweede parkeerzone in de Vlierstraat om daarna te bekijken of er nog bijkomende maatregelen genomen moeten worden. Maar tot vandaag is er niets meer gebeurd. Van bijkomende parkeergelegenheid is intussen zelfs geen sprake meer. Bovendien heeft de politie nu de opdracht gekregen om na een eerste waarschuwing een proces-verbaal op te stellen. Ik begrijp dat de wetgeving nageleefd moet worden, maar dan moeten er wel alternatieven aangeboden worden. Maar die zijn er simpelweg niet op dit moment."





Aanvraag geweigerd

"Deze zogenaamde 'absurde' situatie is net het resultaat van beslissingen van sp.a, dat tot voor kort bevoegd was voor zowel ruimtelijke ordening als mobiliteit", reageert schepen van Mobiliteit, Tom Roovers (Groen) scherp. "In dit geval ligt de oorzaak bij de te beperkte breedte van het openbaar domein. Onze vraag om een deel van de grachten dicht te gooien om bijkomende parking te creëren, is telkens geweigerd door Infrax. Alleen ter hoogte van de al aangelegde parkeerstrook in het Vroonhof werd dit toegelaten om technische redenen."





Wél al in Vlierstraat

Volgens Roovers zijn er nog andere straten waar te weinig parkeerplaats voorzien is om naast bewoners ook bezoekers van dienst te zijn. "Het aantal auto's is op 10 jaar met ruim 10 procent gestegen, maar de straten blijven even breed", zegt hij. "Bezoekers van deze wijk kunnen zich wel parkeren in de aanpalende straten. De beloofde parkeerplaatsen in de Vlierstraat staan al geruime tijd op de planning van de technische dienst. De uitvoering ervan zou binnen de maand starten."